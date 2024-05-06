Стрепетов: Потеря очков в Воронеже поставит «Зенит» в ситуацию «на грани»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

— Сергей Семак еще в кубковом матче с ЦСКА показал, что он готовится к «Факелу», и в Воронеже «Зенит» ничья никак не устроит, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — Но если петербуржцы сыграют с «Факелом» с такой атакой, как в первом тайме с ЦСКА, то у них будут проблемы.

— «Факел» Игоря Черевченко будет дома отчаянно упираться на ничью?

— Мы видели по прошлому матчу с «Сочи», что у «Факела» большие проблемы в обороне, сочинцы не реализовали очень много моментов. Конечно, дома с «Зенитом» воронежцы будут играть от обороны. Сейчас многие команды показали, как надо отбирать очки у петербуржцев — это только насыщенная оборона, очень мощная, и ждать быструю контратаку. А «Зениту» нужно постараться владеть инициативой, быть на половине поля соперника, чтобы быстро играли фланги.

— Потеря очков в Воронеже — это уже критическая ситуация?

— Да, это будет уже на грани. Сейчас нет права терять очки в таких матчах. У «Зенита» впереди сложнейшие матчи с ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 6 мая и начнется в 18:00 мск.