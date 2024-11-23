Стрепетов: «Красивая игра «Зенита» в матче с «Оренбургом не нужна»

Сегодня, 07:37
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».
— Сейчас осталось три тура до паузы, и любая игра очень важна для любой команды, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — Мы видим, что группы разделились, группы за выживание бьются и будут биться за каждое очко. Группе лидеров, я бы так назвал шесть команд, которые не потеряли шансов, то есть, все московские клубы, «Краснодар» и «Зенит», эти три тура будут очень важны. Ни одной проходной игры не будет. И «Оренбург» будет биться.
— А «Зенит»?
— Я от «Зенита» не жду красивой игры. Мне не нужна красивая игра. Нужно мощное, сильное давление и победа. Самое важное — это счет на табло. Это будет самое важное для «Зенита». А счет должен быть в пользу нашей команды. Потому что оставшиеся два домашних матча — все-таки свои родные трибуны, болельщики. И если «Зенит» хочет финишировать на первом месте, они не имеют права ни в одном матче даже играть вничью.
Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 23 ноября в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)