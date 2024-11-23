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Сегодня, 07:37

Стрепетов: «Красивая игра «Зенита» в матче с «Оренбургом не нужна»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Сейчас осталось три тура до паузы, и любая игра очень важна для любой команды, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — Мы видим, что группы разделились, группы за выживание бьются и будут биться за каждое очко. Группе лидеров, я бы так назвал шесть команд, которые не потеряли шансов, то есть, все московские клубы, «Краснодар» и «Зенит», эти три тура будут очень важны. Ни одной проходной игры не будет. И «Оренбург» будет биться.

— А «Зенит»?

— Я от «Зенита» не жду красивой игры. Мне не нужна красивая игра. Нужно мощное, сильное давление и победа. Самое важное — это счет на табло. Это будет самое важное для «Зенита». А счет должен быть в пользу нашей команды. Потому что оставшиеся два домашних матча — все-таки свои родные трибуны, болельщики. И если «Зенит» хочет финишировать на первом месте, они не имеют права ни в одном матче даже играть вничью.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 23 ноября в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Оренбург
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