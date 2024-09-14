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Сегодня, 06:51

Стрепетов считает ЦСКА самым неудобным соперником для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов назвал сильные стороны ЦСКА в преддверии матча 8-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.

«Во-первых, ЦСКА всегда был самым сложным соперником для «Зенита». Если брать «Спартак», «Динамо», «Локомотив», то ЦСКА все равно самый неудобный. Во-вторых, армейцы всегда отличались организацией игры. Из поколения в поколение футболисты знают, что делать на поле. И сейчас нынешний ЦСКА — организованный, дисциплинированный, и уже в команде есть лидеры. В-третьих, мне не только тренерская дуэль будет интересна, но и противоборство Караваева и Кругового. Как они сыграют друг против друга. Думаю, эта дуэль будем самой интересной в этом матче», — цитирует Стрепетова Legalbet.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по местному времени.

Перед 8-м туром сине-бело-голубые с 17 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата. Армейцы (13 баллов) располагаются на пятом месте.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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