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Стрепетов: «Вся команда должна работать на рекорд Малкома, но сначала «Зениту» надо оформить чемпионство»

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от результативности бразильца Малкома. 26-летний игрок питерцев лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 22 голами.

«Во-первых, сам Малком набрал великолепную форму, во-вторых, и команда набирает обороты. — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова. — И эти голы Малкома — заслуга всей команды, его партнеров, а партнеры у него великолепные. И это не только бразильцы, но и россияне, вся команда в целом».

Также ветеран ответил на вопрос, забьет ли Малком в ворота «Спартака» в следующем туре.

«Тут важна, прежде всего, победа над «Спартаком». А кто забьет... Пускай это будет Клаудиньо, Кассьерра или Сергеев, я все жду голов от Андрея Мостового. А Малком может отдать две-три голевые передачи — и это уже будет радость. Главное — выиграть у «Спартака» и расставить точки над «i», чтобы у московских специалистов не было шансов сказать, что «Спартак» был лучшим. Что касается Малкома, то он, конечно, должен нацелиться на звание лучшего бомбардира. Если он отметится голом в ворота «Спартака», будет прекрасно. А чтобы он установил рекорд, вся команда должна на него работать в последних играх. Но сначала надо решить задачу с чемпионством, а потом — сделать Малкома лучшим бомбардиром чемпионата», — сказал Стрепетов.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Зенит
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