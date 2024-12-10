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Сегодня, 11:40

Стрепетов: «Состав «Зенита» по именам звездный, но это тени себя»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал неудачные выступления сине-бело-голубых перед зимней паузой в РПЛ.

В 17-м и 18-м турах чемпионата России петербургская команда уступила «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Старт сезона для «Зенита» был впечатляющий, игрой можно было любоваться. Все уже отдавали пальму первенства «Зениту», считали отрыв. Думали уже праздновать 100-летие клуба. Но потом случились матчи с «Крыльями Советов» и «Акроном». Никто не ожидал такой игры от «Зенита». Мы не видим лидеров. Это касается Вендела, Клаудиньо, Барриоса и Нино. Все четверо играли не на победу, допускали ошибки. Состав по именам звездный, но это тени себя», — цитирует Стрепетова Legalbet.ru.

«Зенит» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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