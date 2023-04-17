Стрепетов: «В позиционных атаках в первом тайме «Зенит» полностью превзошел «Ростов»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ (0:0).

«Зенит» проводил блестящие атаки. Возьмите тот же удар Караваева в перекладину в первом тайме. Игрок уровня «Зенита» и сборной должен реализовывать этот момент. К слову о вашем вопросе — этот удар не попал в статистику ударов в створ. А это стопроцентный голевой момент. Многие сказали, что «Ростов» в первом тайме выглядел лучше. В чем лучше? Был полумомент у Комличенко на 41-й минуте, а у «Зенита» только в первом тайме были два хороших голевых момента у Караваева и столько же у Клаудиньо. В то же время ни «Зенит», ни «Ростов» не провели хороших контратак. «Ростов» хорошо закрывался, «Зенит» тоже. В позиционных атаках в первом тайме «Зенит» полностью превзошел дончан. Если Малком или Клаудиньо хотят играть в Европе, они должны реализовывать те моменты, которые у них были», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).