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Стрепетов: «Сезон начинается, а «Зенит» так и не определился с трансферной политикой — это беспокоит»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от стартового матча сине-бело-голубых в новом сезоне чемпионата России.

«Практически вся обойма готова играть, Семаку надо только угадать с исполнителями в обороне и середине поля и найти замену Венделу. Эксперимент Малком-Кассьерра в атаке не сработал, так что вопросы есть и по этой линии. Также меня беспокоит то, что «Зенит» так до сих пор и не определился с трансферной политикой. Сезон начинается, а у нас под вопросом Малком, Клаудинью, группа российских футболистов в раздумье: они смотрят, как поведут себя бразильцы. Думаю, функционально «Зенит» за эту неделю подготовился гораздо лучше [чем к OLIMPBET Суперкубку России. — прим. «СЭ»]. И покажет в Нижнем Новгороде хорошую игру. Хотя, зная Юрана, который может настроить на победу, я не сомневаюсь, что «Пари НН» даст бой», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

В субботу, 22 июля, «Зенит» сыграет с «Пари НН» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-sezon-nachinaetsya-a-zenit-tak-i-ne-opredelilsya-s-transfernoj-politikoj-e-to-bespokoit/
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