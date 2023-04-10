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Стрепетов: «Удивило то, что «Локомотив», забив, стал играть на удержание со ставкой на быстрые контратаки»

Алина Савинова
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

«Мне понравился «Локо» — команда прочитала игру «Зенита» и хорошо прессинговала на половине поля соперника. Момент с передачей пяткой Дзюбы на Глушенкова — это был не то что звоночек, а стопроцентный голевой момент. Потом сразу зенитовская оборона допускает грубейшую ошибку. Тут вопросы к Кержакову, который быстро ввел мяч в игру, не дав партнерам отойти от шока и когда три-четыре игрока «Локо» еще были вокруг штрафной. Он поставил в тяжелое положение Ренана, тот — Вендела, который был уже в положении безвыходном. И «Зенит» пропустил гол, который «Локомотив» заслужил. Удивило меня то, что «Локо», забив, стал играть на удержание, сделав ставку на быстрые контратаки. Но Пиняев в них сверкнул только пару раз, во втором тайме пропал Глушенков, отрезали Дзюбу — и «Зенит» полностью завладел инициативой. И было отчетливо видно, что «Зенит» додавит», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-udivilo-chto-loko-zabiv-gol-stal-igrat-na-uderzhanie-so-stavkoj-na-kontrataki/
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