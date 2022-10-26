Стрепетов заявил, что игра Мостового сильно поблекла после конфликта с Семаком

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Бывший защитник «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что игра полузащитника петербуржцев Андрея Мостового сильно поблекла после конфликта с главным тренером клуба Сергеем Семаком.
«Мостовой всегда был индивидуально сильным футболистом. По-спортивному дерзким, не боящимся идти в обводку, способным обыграть сразу нескольких соперников. Однако в последнем матче с «Сочи» Андрей был не похож сам на себя. Он превратился в подносчика снарядов для бразильских легионеров «Зенита». Считаю, это неправильно. Мостовому не нужно подстраиваться под других, быть официантом на поле. Он по-прежнему должен брать на себя игру, проявлять инициативу. Будет обидно, если мы потеряем такого яркого футболиста. Их в нашей стране и так немного», — приводит слова Стрепетова Betonmobile.ru.
Он также заявил, что клуб сделал все, чтобы погасить конфликт хотя бы внешне. По его мнению, у Мостового наверняка остался неприятный осадок от этой ситуации.
«Все станет известно в зимнее трансферное окно. Если Мостовой решит уйти из «Зенита», значит, ситуация зашла слишком далеко. Хотя он неоднократно говорил, что хочет играть в Петербурге и приносить команде пользу», — добавил Стрепетов.
Мостовой вышел на поле на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1) вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой что-то сказал Семаку и ушел в раздевалку.
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