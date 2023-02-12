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Сегодня, 22:26

Стрепетов заявил, что «Спартак» готовится дай бой «Зениту» в чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов оценил победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ.

«Приятно было смотреть за игрой «Спартака», за работой его тренера Абаскаля. Он варьировал состав, ребята хорошо играли в атаке, не пропустили ни одного мяча. Хорошие провели игры, очень понравилась последняя против «Сочи» — интересный матч. «Спартак» готовится дать бой «Зениту» после возобновления чемпионата, но проблемы красно-белых видны любому специалисту и болельщику. Мы видели, что и «Ростов» на этом турнире создавал у ворот «Спартака» голевые моменты, и «Краснодар» создавал. В игре с «Сочи» и эта команда на первых минутах легко взламывала оборону соперника. Кроме того, мы ведь уже проходили такие истории, когда красно-белые выигрывали такие межсезонные турниры, а потом неудачно начинал чемпионат. Хотя на данный момент я вижу, что «Спартак» — и сами игроки, и руководство, — все очень серьезно нацелены на чемпионство», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-spartak-gotovitsya-dat-boj-zenitu-v-chempionate-no-u-komandy-eshhe-vidny-problemy/
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