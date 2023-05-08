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Сегодня, 18:59

Стрепетов заявил, что в матче «Зенит» — «Спартак» зашкаливала драматургия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от качества футбола в матче «Зенита» против «Спартака» (3:2).

«Матч «Зенита» со «Спартаком» складывался «волнами». До забитого мяча петербуржцы имели преимущество, «Спартак» даже не имел возможности перейти через середину поля. Этот необязательный гол после ошибки Селихова «разбудил» красно-белых, а «Зенит», вроде как, и успокоился и пропустил гол. Но тут же включил обороты, свои фирменные, с характером, и вновь вышел вперед не без доли везения. Но гости опять проявили характер, особенно после удаления, когда от «Зенита» пошла очередная волна «успокоенности». Они имели преимущество и до пенальти, по которому огромные вопросы к Чистякову. Он сыграл так, как не должен играть центральный защитник РПЛ. А потом началась настоящая драматургия: «золотая замена» Семака с выходом Мантуана и «джокера» Сергеева. Гол которого стал украшением всего матча, который войдет в историю. Так что красоты футбола в этом матче было мало, но драматургия зашкаливала. С ошибками, с голами, с победным мячом в концовке... Для болельщиков было здорово», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-krasoty-futbola-v-matche-zenita-so-spartakom-by-lo-malo-no-dramaturgiya-zashkalivala/
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