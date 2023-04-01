Стрепетов заявил, что возникают вопросы к главному тренеру «Динамо» по игре с «Сочи»

Экс-селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал победу «Сочи» над «Динамо» в 21-м туре чемпионата России (2:0).

«Я рассчитывал, что «Сочи» даст бой «Динамо», что Курбан Бердыев не собирается проигрывать третий матч подряд. Джанаев допустил грубейшую ошибку, но после того как Адамов отразил пенальти, игра изменилась. Сочинцы искали свой шанс в контратаках, нашли его. Их игрок Кравцов сказал: Бердыев дал игрокам такое задание в перерыве матча. Надо похвалить Дркушича и особенно Макарчука, который забил второй гол. Гости заслужили победу: бились за каждый мяч, использовали свои моменты. Хотя какой-то игры яркой мы не увидели», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Также он ответил на вопрос, что мешает динамовцам реализовать свой потенциал.

«У них качественные футболисты, нацеленные на взятие ворот. Но взятия ворот мы не увидели. Это уже вопросы к тренировочному процессу, к постановке игры. То же касается ляпов в обороне: потеря концентрации, выбор позиции. Имели поначалу преимущество — проиграли в итоге матч. Счет на табло. Вопросы к главному тренеру «Динамо», — добавил специалист.

После этого матча «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.