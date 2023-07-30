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Сегодня, 14:02

Стрепетов заявил, что «Зенит» подарил «Ростову» ничью

Виктория Кравченко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал игру команды в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«В атаке у «Зенита» не было взаимопонимания. Не попал в игру Бакаев, не понимали друг друга Ерохин, Мантуан и Кассьерра. Особенно это было заметно в моментах, когда «Зенит» проводил быстрые атаки. Кассьерра мог забить второй мяч и поставить точку в матче, была хорошая атака из глубины поля, но в нападении все было очень разрозненно. Явно не хватало Малкома, который всегда в нужный момент мог и отдать, и завершить момент», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-zenit-podaril-rostovu-e-tu-nich-yu-a-kukulyak-s-radost-yu-postavil-penal-ti/
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