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Сегодня, 11:51

Стример Бустер — о Соболеве: «Офигенный пацан!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев в разговоре с «СЭ» высказался о дружбе с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Соболев хорош в CS2. Играем, но не так часто, как хотелось бы. Он человек занятой. У него чуть другая сфера. В общении офигенный пацан! Прям просто шикарный. С остальными футболистами «Спартака» не так тесно общаюсь. Но они нормальные пацаны. С Соболевым чуть больше общих тем. Познакомились, когда он написал что-то в чате на Twitch», — сказал Леонтьев «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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