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Сегодня, 19:13

Стример Бустер о Соболеве: «Уровень в CS у него достойный, с ним кайфово играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о дружбе с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

«Соболев — хороший друг и человек. Уровень в CS у него достойный, очень хороший. Он серьезный человек во всех делах. Когда играли в последний раз? Давненько. Его же забанили на Twitch за один косячок. Надо поиграть, с ним кайфово», — сказал Леонтьев «СЭ».

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Александр Соболев
ФК Зенит

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