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Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев рассказал «СЭ» об общении с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.
Во вторник, 30 мая стример вместе со многими футболистами, в числе которых был Соболев, принял участие в презентации мурала, посвященного спорту. Мероприятие состоялось в Москве.
— Как вам атмосфера, общение с футболистами?
— Мило, все круто, уютно, лампово.
— Вы очень долго разговаривали с Соболевым.
— Очень классный мужик, почему бы не поговорить. Добрый такой, офигенный.
— В чем это проявляется?
— В общении сразу проявляется, человек добрый, хороший или нет.
— Что-то необычное?
— Классный вайб, приятные ощущения от него.
— Инцидент с Рошей?
— Бывает. Он молодой и горячий. Никак не оцениваю поступок. Я не учитель, чтобы оценивать.