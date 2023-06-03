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Сегодня, 10:20

Стример Бустер: «Соболев — офигенный мужик, от общения с ним приятные ощущения»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев рассказал «СЭ» об общении с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

Во вторник, 30 мая стример вместе со многими футболистами, в числе которых был Соболев, принял участие в презентации мурала, посвященного спорту. Мероприятие состоялось в Москве.

— Как вам атмосфера, общение с футболистами?

— Мило, все круто, уютно, лампово.

— Вы очень долго разговаривали с Соболевым.

— Очень классный мужик, почему бы не поговорить. Добрый такой, офигенный.

— В чем это проявляется?

— В общении сразу проявляется, человек добрый, хороший или нет.

— Что-то необычное?

— Классный вайб, приятные ощущения от него.

— Инцидент с Рошей?

— Бывает. Он молодой и горячий. Никак не оцениваю поступок. Я не учитель, чтобы оценивать.

Ранее Buster рассказал, за кого предпочитает играть в FIFA.

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