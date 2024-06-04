Председатель комитета по этике Стукалов: «За последний сезон дел стало меньше»

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов в разговоре с «СЭ» отметил, что в прошедшем сезоне футболисты реже нарушали регламент.

«Думаю, за последний сезон футболисты стали этичнее. Особенно после того, как мы приняли жесткие меры по отношению к тем людям, которые участвуют в тотализаторе. Футболисты по крайней мере стали думать над своими действиями, поскольку теперь есть комитет по этике и департамент защиты игры, контролирующие данную сферу. Раньше мне приносили большую доказательную базу на дела со ставками на 5-6 миллинов рублей! Что вообще можно после этого сказать? А за последний год я вижу, что подобных случаев становится все меньше. А значит, люди услышали нас и не нарушают. По крайней мере, эту статью», — сказал Стукалов «СЭ».

Специалист стал председателем комитета по этике 5 октября 2022 года. На этом посту он сменил Семена Андреева.