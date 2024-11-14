Стукалов считает, что Семак не просто так брал Соболева

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о шансах Александра Соболева раскрыться в качестве основного нападающего «Зенита».

— Вас не удивляет вера Семака в Соболева? Тот ничего не забивает в РПЛ, но все равно получает шанс за шансом.

— Нет, не удивляет. Он же сам его брал, значит, что-то видел и теперь пытается помочь ему адаптироваться. Почему у Соболева тяжело идет? «Зенит» — особенный клуб по всем моментам. Я думаю, что и у Соболева получится. Потому что это хороший нападающий, который тоже может решать на поле.

— Сколько мячей должен забить Соболев в нынешнем чемпионате России, чтобы можно было сказать, что его трансфер в «Зенит» не стал ошибкой?

— Это сложно сказать. Может, он забьет решающий, «золотой» гол и это все перевесит, — рассказал Стукалов «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев сыграл 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отличился двумя голами в FONBET Кубке России.