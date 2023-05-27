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Судейство

Сегодня, 20:43

Субботние матчи РПЛ: игрок «Урала» предупрежден, игрок «Краснодара» удален. А фолы схожие

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена.
Фото Скриншот из трансляции
Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена.
Фото Скриншот из трансляции
Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена.
Фото Скриншот из трансляции
Вячеслав Литвинов грубо сыграл на сопернике.
Фото Скриншот из трансляции
Вячеслав Литвинов грубо сыграл на сопернике.
Фото Скриншот из трансляции
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В двух матчах 29-го тура чемпионата России «Химки» — «Урал» и «Краснодар» — ЦСКА произошли схожие фолы, но нарушители правил понесли разные наказания.

На 50-й минуте игры в Подмосковье Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена. На 56-й минуте встречи в Краснодаре защитник «быков» Вячеслав Литвинов совершил подобное нарушение правил.

В матче в Химках арбитр Алексей Амелин вынес предупреждение. Видеоассистент Николай Волошин, который выполнял обязанности ВАР впервые за два года, в его действия не вмешался.

Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена.
Фото Скриншот из трансляции
Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена.
Фото Скриншот из трансляции

В Краснодаре судья Кирилл Левников показал Литвинову желтую карточку. Но с рефери не согласился видеоарбитр Сергей Иванов. После его проверки и просмотра видеозаписи на мониторе Левников отменил предупреждение и удалил краснодарца.

Вячеслав Литвинов грубо сыграл на сопернике.
Фото Скриншот из трансляции
Вячеслав Литвинов грубо сыграл на сопернике.
Фото Скриншот из трансляции

Почему настолько разные санкции? Зачем на игру «быков» назначили Иванова, если после его работы в матче первого круга ЦСКА — «Краснодар» (4:1)

ФК Краснодар
ФК Урал
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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