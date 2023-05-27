Субботние матчи РПЛ: игрок «Урала» предупрежден, игрок «Краснодара» удален. А фолы схожие

Судейство
Сегодня, 20:43
В двух матчах 29-го тура чемпионата России «Химки» — «Урал» и «Краснодар» — ЦСКА произошли схожие фолы, но нарушители правил понесли разные наказания.
На 50-й минуте игры в Подмосковье Ибраима Сиссе ударил соперника открытыми шипами чуть ниже колена. На 56-й минуте встречи в Краснодаре защитник «быков» Вячеслав Литвинов совершил подобное нарушение правил.
В матче в Химках арбитр Алексей Амелин вынес предупреждение. Видеоассистент Николай Волошин, который выполнял обязанности ВАР впервые за два года, в его действия не вмешался.
В Краснодаре судья Кирилл Левников показал Литвинову желтую карточку. Но с рефери не согласился видеоарбитр Сергей Иванов. После его проверки и просмотра видеозаписи на мониторе Левников отменил предупреждение и удалил краснодарца.
Почему настолько разные санкции? Зачем на игру «быков» назначили Иванова, если после его работы в матче первого круга ЦСКА — «Краснодар» (4:1)