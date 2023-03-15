Суд Амстердама перенес объявление приговора по уголовному делу Промеса

Суд Амстердама перенес вынесение приговора полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу, сообщает AD. Вердикт должны были озвучить 17 марта.

Ранее в отношении 31-летнего голландца было возбуждено уголовное дело. Футболиста подозревают в нанесении ножевых ранений его двоюродному брату во время вечеринки в Нидерландах в 2020 году. Адвокат Промеса заявил, что игрок сможет присутствовать на заседании суда только по видеосвязи.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 18 матчей в РПЛ, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с Малкомом из «Зенита».