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Сегодня, 17:46

Суд обязал Facebook выплатить Хохлову 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии

Руслан Минаев
Дмитрий Хохлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Суд обязал Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) выплатить бывшему главному тренеру «Динамо» Дмитрию Хохлову 65,5 миллиона рублей и разблокировать все упоминания его фамилии, сообщает Mash.

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 1 июля. Он требует выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Заявление было подано в Солнцевский суд. Хохлову надоело, что соцсеть постоянно банит его друзей из-за упоминания его фамилии.

Дмитрий Хохлов
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