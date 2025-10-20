Видео
20 октября, 20:00

Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на решение о взыскании 923 миллионов рублей

Руслан Минаев

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Крыльев Советов» на решение арбитражного суда Москвы о взыскании 923 миллионов рублей в пользу дочерней компании «Ростеха» ООО «РТ-Капитал», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы из картотеки суда.

Долг возник в результате заключения двух кредитных договоров «Крыльями» с Новикомбанком, который находится под контролем «Ростеха».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что клуб погасит задолженность.

В сезоне-2025/26 РПЛ «Крылья Советов» набрали 13 очков после 12 туров и занимают 11-е место в таблице. В 13-м туре самарцы сыграют на выезде с ЦСКА 25 октября.

Источник: РИА
2

  • Эрик Стейн

    Исходя из новостей-Губер хотел отдавать долг с января по 100 млн, но против них подали в суд и....они не стали отдавать долг ,на дворе почти ноябрь а долг(который по его словам должны были выплатить) так и висит и скорее всего стал больше-за счет % и различных неустоек...Ну что, начал губер активно-озвучил корупцию, что наведёт порядок в хоккее, баскетболе,футболе....спустя год что выполнил из того что наговорил вначале?

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Крылья Советов (Самара)
