Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на решение о взыскании 923 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Крыльев Советов» на решение арбитражного суда Москвы о взыскании 923 миллионов рублей в пользу дочерней компании «Ростеха» ООО «РТ-Капитал», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы из картотеки суда.

Долг возник в результате заключения двух кредитных договоров «Крыльями» с Новикомбанком, который находится под контролем «Ростеха».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что клуб погасит задолженность.

В сезоне-2025/26 РПЛ «Крылья Советов» набрали 13 очков после 12 туров и занимают 11-е место в таблице. В 13-м туре самарцы сыграют на выезде с ЦСКА 25 октября.