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Сегодня, 16:42

Суд отложил на март заседание по иску Газизова к Федуну на 399 миллионов рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора московского футбольного клуба «Спартак» Шамиля Газизова к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Рассмотрение отложено на 16 марта», — приводит слова Завьяловой ТАСС.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 миллионов рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила ТАСС, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 миллионов до 399 миллионов рублей.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на этой же должности в «Уфе». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в клубе из столицы Башкирии.

Источник: https://tass.ru/sport/17056983
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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