Суд отложил на март заседание по иску Газизова к Федуну на 399 миллионов рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора московского футбольного клуба «Спартак» Шамиля Газизова к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Рассмотрение отложено на 16 марта», — приводит слова Завьяловой ТАСС.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 миллионов рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила ТАСС, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 миллионов до 399 миллионов рублей.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на этой же должности в «Уфе». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в клубе из столицы Башкирии.