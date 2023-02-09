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Сегодня, 16:07

Суд получил от РФС документы по опросу арбитра Матюнина на полиграфе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Суд получил от РФС документы по опросу арбитра Алексея Матюнина на полиграфе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 9 февраля в Черемушкинском суде Москвы состоялось очередное заседание — процесс длится еще с прошлого года. Новое заседание было примечательно тем, что суд запросил от РФС результаты проверки Матюнина на полиграфе и получил их. Отмечается, что сам Матюнин не явился на заседание.

На заседании судья подтвердила, что РФС прислал результаты полиграфического исследования, которое проходил Матюнин, где есть заключение, сделанное по итогам его опроса. Представитель Матюнина попросил отложить рассмотрение для ознакомления с материалами, поступившими из РФС.

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sud-poluchil-ot-rfs-dokumenty-po-oprosu-arbitra-matyunina-na-poligrafe/
Футбол
РФС
Алексей Матюнин
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