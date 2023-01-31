Суд взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу «Спартака»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского клуба и взыскал с бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова 92 миллиона рублей.

«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 миллиона рублей», — цитирует ТАСС Завьялову.

Иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 миллионов рублей был зарегистрирован Октябрьским судом Уфы 10 августа. По словам юриста «Спартака» Елены Чачуа, Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы в клубе.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на аналогичной должности в «Уфе». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.