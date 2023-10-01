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Сегодня, 19:30

Судьба Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным «СЭ», будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене». Не исключено, что в случае поражения, руководство красно-белых начнет рассмотрение кандидатур на замену 34-летнему испанцу.

При этом на сегодня такая работа, на нашей информации, не ведется — отсрочить возможную отставку Абаскалю помогли победы над «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Упоминания Валерия Карпина и Станислава Черчесова применительно к переговорам со «Спартаком» в данный момент не имеют под собой реальной почвы.

В воскресенье, 1 октября, «Спартак» в 10-м туре чемпионата России уступил «Крыльям Советов» с разгромным счетом 0:4. В этом матче четвертую желтую карточку получил форвард Александр Соболев — он пропустит дерби, другой центральный нападающий команды — 19-летний Павел Мелешин травмирован.

«Спартак» в 10 турах набрал 16 очков, красно-белые отстают от лидера РПЛ «Краснодара» на 8 очков.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
16
84
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