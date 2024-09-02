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Судьба перехода Актюркоглу в «Спартак» может решиться на этой неделе

Алина Савинова
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Турецкий инсайдер Джанер Исбегендирен раскрыл подробности переговоров «Спартака» с «Галатасараем» по поводу возможного трансфера полузащитника стамбульского клуба Керема Актюркоглу.

19 августа турецкое издание Fanatik сообщило, что 25-летний вингер отклонил предложение московской команды. 2 сентября стало известно, что футболист хочет возобновить переговоры с красно-белыми.

«На этой неделе все будет понятно по поводу судьбы перехода Актюркоглу в «Спартак», но нужно учитывать, что у нас перерыв на сборные. Керем сменил агента и теперь работает с Д'Авилой. Уильям встретится с гендиректором и передаст «Галатасараю» последнее предложение «Спартака» через другого агента Дженка Мелиха Языджи. «Галатасарай» не требует слишком больших выплат по рассрочке, а «Спартак» соглашается внести оплату трансфера в 3-4 платежа под гарантию Лукойла», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Исбегендирена.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: vseprosport.ru
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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