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Сегодня, 13:42

Судьба возможных трансферов Пиняева и Глушенкова в «Локомотив» решится на совете директоров «Крыльев»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», судьба трансферов нападающих «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив» решится после совета директоров самарского клуба. Мероприятие пройдет в понедельник, 26 декабря.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился 6 голами и сделал 6 голевых передач.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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