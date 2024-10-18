Судей Кукуяна, Буланова и Образко прикрепили к «Зениту»

В состав судейской бригады матча 12-го тура чемпионата России «Акрон» — «Зенит» в роли ассистента видеоарбитра (АВАР) включен Павел Кукуян. Он в 17-й раз за последние 15 месяцев будет работать на игре с участием команды из Санкт-Петербурга, включая встречи чемпионата, Кубка и Суперкубка России. 12 раз Кукуян обслуживал матчи сине-бело-голубых в прошлом сезоне, 5 — в этом.

Евгений Буланов уже в шестой раз и третий тур подряд в чемпионате России получил назначение на игру «Зенита», включая встречи в роли судьи, АВАР и резервного.

У ассистента судьи Андрея Образко в этом сезоне из 10 назначений в качестве помощника шесть (больше половины) — тоже на матчи с участием зенитовцев.