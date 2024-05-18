Судей Кукуяна, Иванова и Образко «прикрепили» к «Динамо»

Судейство
Сегодня, 12:25
В состав судейской бригады, которая сегодня будет работать на матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» вошли Павел Кукуян, Сергей Иванов и Андрей Образко. Всех их словно «прикрепили» к бело-голубым — настолько много у них игр с участием этой команды.
Кукуян и Иванов чаще других в этом сезоне назначались на матчи «Динамо» (по девять и восемь раз соответственно). При этом оба по восемь раз работали на встречах с участием самарцев.
У Павла Кукуяна четвертый матч «Динамо» за последние полтора месяца:
29 марта, чемпионат, «Динамо» — «Ростов»
17 апреля, кубок, «Оренбург» — «Динамо»
28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит»
18 мая, чемпионат, «Динамо» — «Крылья Советов»
Последние пять домашних матчей «Динамо» в чемпионате:
29 марта, «Динамо» — «Ростов», судья Павел Кукуян
7 апреля, «Динамо» — «Спартак», судья Кирилл Левников
28 апреля, «Динамо» — «Зенит», судья Павел Кукуян
5 мая, «Динамо» — «Сочи», судья Артем Чистяков
18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», судья Павел Кукуян
Четыре последних назначения помощника судьи Андрея Образко в чемпионате:
24 апреля, «Оренбург» — «Динамо»
5 мая, «Динамо» — «Сочи»
11 мая, «Спартак» — «Краснодар»
18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»
У Сергея Иванова весной уже четвертый домашний матч «Динамо» в чемпионате в роли ВАР:
20-й тур, 9 марта, «Динамо» — «Ахмат»
23-й тур, 7 апреля, «Динамо» — «Спартак»
26-й тур, 28 апреля, «Динамо» — «Зенит»
29-й тур, 18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»
Шесть последних домашних матчей «Динамо» в чемпионате:
9 марта, «Динамо» — «Ахмат», ВАР Сергей Иванов
29 марта, «Динамо» — «Ростов», ВАР Сергей Карасев
7 апреля, «Динамо» — «Спартак», ВАР Сергей Иванов
28 апреля, «Динамо» — «Зенит», ВАР Сергей Иванов
5 мая, «Динамо» — «Сочи», ВАР Евгений Буланов
18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», ВАР Сергей Иванов