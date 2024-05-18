Судей Кукуяна, Иванова и Образко «прикрепили» к «Динамо»

В состав судейской бригады, которая сегодня будет работать на матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» вошли Павел Кукуян, Сергей Иванов и Андрей Образко. Всех их словно «прикрепили» к бело-голубым — настолько много у них игр с участием этой команды.

Кукуян и Иванов чаще других в этом сезоне назначались на матчи «Динамо» (по девять и восемь раз соответственно). При этом оба по восемь раз работали на встречах с участием самарцев.

У Павла Кукуяна четвертый матч «Динамо» за последние полтора месяца:

29 марта, чемпионат, «Динамо» — «Ростов»

17 апреля, кубок, «Оренбург» — «Динамо»

28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит»

18 мая, чемпионат, «Динамо» — «Крылья Советов»

Последние пять домашних матчей «Динамо» в чемпионате:

29 марта, «Динамо» — «Ростов», судья Павел Кукуян

7 апреля, «Динамо» — «Спартак», судья Кирилл Левников

28 апреля, «Динамо» — «Зенит», судья Павел Кукуян

5 мая, «Динамо» — «Сочи», судья Артем Чистяков

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», судья Павел Кукуян

Четыре последних назначения помощника судьи Андрея Образко в чемпионате:

24 апреля, «Оренбург» — «Динамо»

5 мая, «Динамо» — «Сочи»

11 мая, «Спартак» — «Краснодар»

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»

У Сергея Иванова весной уже четвертый домашний матч «Динамо» в чемпионате в роли ВАР:

20-й тур, 9 марта, «Динамо» — «Ахмат»

23-й тур, 7 апреля, «Динамо» — «Спартак»

26-й тур, 28 апреля, «Динамо» — «Зенит»

29-й тур, 18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»

Шесть последних домашних матчей «Динамо» в чемпионате:

9 марта, «Динамо» — «Ахмат», ВАР Сергей Иванов

29 марта, «Динамо» — «Ростов», ВАР Сергей Карасев

7 апреля, «Динамо» — «Спартак», ВАР Сергей Иванов

28 апреля, «Динамо» — «Зенит», ВАР Сергей Иванов

5 мая, «Динамо» — «Сочи», ВАР Евгений Буланов

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», ВАР Сергей Иванов