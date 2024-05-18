Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:25

Судей Кукуяна, Иванова и Образко «прикрепили» к «Динамо»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В состав судейской бригады, которая сегодня будет работать на матче 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» вошли Павел Кукуян, Сергей Иванов и Андрей Образко. Всех их словно «прикрепили» к бело-голубым — настолько много у них игр с участием этой команды.

Кукуян и Иванов чаще других в этом сезоне назначались на матчи «Динамо» (по девять и восемь раз соответственно). При этом оба по восемь раз работали на встречах с участием самарцев.

У Павла Кукуяна четвертый матч «Динамо» за последние полтора месяца:

29 марта, чемпионат, «Динамо» — «Ростов»

17 апреля, кубок, «Оренбург» — «Динамо»

28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит»

18 мая, чемпионат, «Динамо» — «Крылья Советов»

Последние пять домашних матчей «Динамо» в чемпионате:

29 марта, «Динамо» — «Ростов», судья Павел Кукуян

7 апреля, «Динамо» — «Спартак», судья Кирилл Левников

28 апреля, «Динамо» — «Зенит», судья Павел Кукуян

5 мая, «Динамо» — «Сочи», судья Артем Чистяков

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», судья Павел Кукуян

Четыре последних назначения помощника судьи Андрея Образко в чемпионате:

24 апреля, «Оренбург» — «Динамо»

5 мая, «Динамо» — «Сочи»

11 мая, «Спартак» — «Краснодар»

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»

У Сергея Иванова весной уже четвертый домашний матч «Динамо» в чемпионате в роли ВАР:

20-й тур, 9 марта, «Динамо» — «Ахмат»

23-й тур, 7 апреля, «Динамо» — «Спартак»

26-й тур, 28 апреля, «Динамо» — «Зенит»

29-й тур, 18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов»

Шесть последних домашних матчей «Динамо» в чемпионате:

9 марта, «Динамо» — «Ахмат», ВАР Сергей Иванов

29 марта, «Динамо» — «Ростов», ВАР Сергей Карасев

7 апреля, «Динамо» — «Спартак», ВАР Сергей Иванов

28 апреля, «Динамо» — «Зенит», ВАР Сергей Иванов

5 мая, «Динамо» — «Сочи», ВАР Евгений Буланов

18 мая, «Динамо» — «Крылья Советов», ВАР Сергей Иванов

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
Павел Кукуян
8
Обсудить
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Суд признал безнравственным перевод средств структурой IKEA из России за рубеж
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Стало известно о подготовке Францией группы «полезных на Украине» разведчиков
Захарова заявила о желании ФРГ замять тему утечки разговора об ударах по РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Голкипер ЦСКА Тороп рассказал о своем состоянии после операции

Угаров считает, что «Зениту» не нужен Латышонок