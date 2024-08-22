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Судейство

Сегодня, 11:06

Калошин — о выходе Орсато из ЭСК: «Произошло жесткое недопонимание»

Зарина Халимхонова
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Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отказе итальянского арбитра Даниэле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

«Отреагировал на это спокойно, при нормальном пульсе и даже с небольшой улыбкой. Потому что до момента официального объявления о прекращении его членства в ЭСК уже знал эту новость. Учитывая инсайдерскую информацию, не верю в версию для российских СМИ, оформленную красивым литературным языком. Верю в ту, которую опубликовала пара ведущих итальянских изданий, но за исключением пассажа о немедленном отказе от предложения из России. Безусловно, для меня стало приятным сюрпризом, что Даниэле изначально согласился и подписал контракт. А затем, возможно, произошло жесткое недопонимание между сторонами об условиях сотрудничества. В частности, о том, будет оно публичным или нет. Но рассчитывать на то, что Орсато будет продолжать деятельность в составе ЭСК, когда уже по всему миру разлетелись официальное сообщение сайта РФС и дополнение к нему от итальянских СМИ, уже было наивно. Потому что невозможно уйти от существующей в наше время реальности: нынешняя жизнь многогранная. И, естественно, она связана с определенными геополитическими, социальными и нравственными аспектами», — сказал Калошин «СЭ».

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.

Футбол
РФС
Даниэле Орсато
Леонид Калошин
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