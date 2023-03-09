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Судейство

Сегодня, 20:59

Судейский комитет РФС поменял рекомендации о снижении уровня наказания в пограничных моментах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) поменял рекомендации о снижении уровня наказания в пограничных моментах.

Как сообщается на сайте РФС, теперь, арбитры, в случае агрессивного поведения футболиста или применения им чрезмерной силы в единоборствах, должны будут удалить игрока с поля. Изменение связано со случаями очень жесткой борьбы, угрожающей здоровью футболистов, в матчах осенней части сезона-2022/23.

Главный национальный инструктор РФС Николай Левников прокомментировал данные изменения.

«На сборе в Петрозаводске весной 2022 года судьям были даны инструкции — при пограничных моментах в единоборствах, когда есть критерии на вынесение и желтой карточки и красной карточки, снижать уровень наказания и не удалять игрока с поля. Мы надеялись, что это сохранит целостность игры и будет способствовать повышению планки допустимости вынесения дисциплинарных санкций при жестких мужских единоборствах. Однако, в конце осенней части сезона-2022/23 участились случаи применения игроками чрезмерной силы и случаи агрессивного поведения игроков. Так как одна из главных задач арбитра на футбольном поле — это защита игроков, нам пришлось поменять рекомендации», — приводит слова Левникова РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/217641
РФС
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