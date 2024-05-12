Бобровский удалил Флорентина, Иванов пожалел Заболотного. Почему арбитры так судят?

На 83-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» судья Ян Бобровский вынес второе предупреждение Габриэлю Флорентину за безрассудный фол (прыжок в направлении соперника) и удалил его с поля.

На 47-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов не применил дисциплинарную санкцию к Антону Заболотному за безрассудный фол (прыжок в направлении соперника с контактом), не вынес ему второе предупреждение и не удалил его с поля.

Какое из решений судей правильное, а какое ошибочное?