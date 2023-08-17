Судьи Безбородов и Иванов пропустят третий подряд тур РПЛ после нарушения протокола ВАР в Грозном

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов не назначены на матчи 5-го тура РПЛ. Их нет в списке назначений на игры ни в качестве главных судей, ни в качестве резервных или видеоарбитров.

Эти арбитры пропускают третий тур РПЛ подряд после ошибки в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, а Иванов исполнял обязанности видеоассистента.

В департаменте судейства РФС по итогам игры приняли решение, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.