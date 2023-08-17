Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:17

Судьи Безбородов и Иванов пропустят третий подряд тур РПЛ после нарушения протокола ВАР в Грозном

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов не назначены на матчи 5-го тура РПЛ. Их нет в списке назначений на игры ни в качестве главных судей, ни в качестве резервных или видеоарбитров.

Сергей Карасев. Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит», Кукуян рассудит «Динамо» — ЦСКА

Эти арбитры пропускают третий тур РПЛ подряд после ошибки в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, а Иванов исполнял обязанности видеоассистента.

В департаменте судейства РФС по итогам игры приняли решение, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.

Владислав Безбородов. Департамент судейства РФС: Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Владислав Безбородов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи
«Ахмат» — ЦСКА и «Оренбург» — «Урал»: Безбородов назначил пенальти, Шафеев — нет. Почему?
Мостовой — о матче с «Ростовом»: «Подвел команду, на последних минутах заработал пенальти в наши ворота»
Малком объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию
Малком: «Россия и Петербург — мой дом. Я же наполовину бразилец и наполовину русский»
Гайич остался и без удаления, и без предупреждения. КДК не вправе восстановить желтую карточку
Хусаинов: «Гайич не заслужил дисквалификации, КДК поступил справедливо»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Провалы в обороне — главная проблема «Зенита» и «Спартака» на старте сезона. Как ее решают Семак и Абаскаль
Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит», Кукуян рассудит «Динамо» — ЦСКА
РПЛ 5 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные
Ташуев заявил, что намерен пообщаться с игроками «Ахмата» перед матчем со «Спартаком»
Петрушин: «В матче «Динамо» с ЦСКА склоняюсь к ничьей»
Гладилин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бальбуэна — о Захаряне в «Реал Сосьедад»: «Будем следить за ним на расстоянии»