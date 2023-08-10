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РПЛ

Сегодня, 13:03

Судьи Безбородов и Иванов пропустят второй тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном

Виктория Кравченко
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Арбитры Владислав Безбородов и Сергей Иванов не будут работать на играх 3-го тура пути РПЛ в FONBET Кубке России. Второй тур они также пропустили. Также они не будут работать на матчах 4-го тура РПЛ. Оба не значатся в списке назначений на матчи очередного уик-энда премьер-лиги ни как главный судья, ни как резервный или видеоарбитр после скандальной ошибки в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Ранее они не были назначены на матчи 3-го тура.

Безбородов был главным судьей матча в Грозном, а Иванов исполнял обязанности видеоассистента. В этой встрече арбитры нарушили протокол ВАР. Безбородов отменил желтую карточку полузащитника ЦСКА Милана Гайча и удалил его. Также был назначен повторный пенальти.

ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.

Владислав Безбородов
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