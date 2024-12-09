Судьи чаще ошибались в пользу «Краснодара»» и против двух «Динамо», «Зенита» и «Локо»

В 144 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 44 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок или в среднем по 0,28 в каждом матче. Сейчас судьи в среднем делают по 0,31 ошибки. Никакого изменения в лучшую сторону, никакого уменьшения числа неверных решений по сравнению с предыдущим турниром не произошло.

66 раз в действия судей вмешивались их видеоассистенты — в среднем почти по одному вмешательству в каждой второй игре. Это настораживающий показатель — слишком часто ВАР и АВАР приходилось приходить на помощь арбитрам, исправляя вместе с ними первоначальные решения.

А если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 144 играх судьи вынесли неверные решения свыше 100 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений за и против, в первой части турнира чаще других от действий арбитров страдали махачкалинское «Динамо» (1-6, -5), «Локомотив» (3-6, -3), «Зенит» (2-5, -3) и «Динамо» (2-5, -3). А больше ошибочных решений принято в пользу «Краснодара» (5-1, +4), «Оренбурга» (5-1, +4) и «Химок» (5-1, +4).

В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Егор Егоров (1,25 за матч), Евгений Кукуляк (0,80) и Владислав Безбородов (0,57).