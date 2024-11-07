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Судейство

Сегодня, 11:56

Судьи дерби ЦСКА — «Спартак» получили новые назначения. Сухой и Карасев не наказаны

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) объявил судей, назначенных на встречи 15-го тура чемпионата России. Очередные игры дали Сергею Карасеву и Алексею Сухому — они вошли в бригаду, которая будет работать на матче «Рубин» — «Краснодар». Москвич будет судьей, а подмосковный рефери выполнит функции ассистента видеоарбитра (АВАР).

Напомним, что оба рефери в прошлом туре обслуживали дерби ЦСКА — «Спартак», в ходе которого возникли претензии по поводу качества их работы. В частности, оспаривалось удаление спартаковца Руслана Литвинова после вмешательства ВАР Карасева и в целом ставилось под сомнение правильность управления игрой Сухим.

Их очередные назначения свидетельствуют, что у руководителей ДСИ не возникло оснований для отстранения этих арбитров от работы.

РПЛ
Сергей Карасев (судья)

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