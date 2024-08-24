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Судейство

Сегодня, 13:50

Судьи Казарцев, Кукуляк, Кукуян и Шафеев наказаны и отстранены

Александр Бобров
Шеф-редактор
Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На матчи 6-го тура чемпионата России не получили назначения пять судей из основного списка рефери РПЛ, в который входят 23 человека. Отстранены Ранэль Зияков, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян и Рафаэль Шафеев.

Последний все еще наказан за игру «Динамо» Махачкала — «Пари НН» (0:1), где он работал видеоарбитром. Судья той встречи Ян Бобровский уже получил назначение.

Вместе с Казарцевым наказан Евгений Турбин — они были ВАР и АВАР на игре «Рубин» — «Акрон» (2:1).

Зияков отправлен в запас вместе с Кукуляком, видимо, за работу в ходе кубкового матча «Факел» — «Акрон» (1:2). Что касается Кукуяна, то его наказание предположительно связано со встречей «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0).

Возвращен в число получающих назначения Алексей Амелин, пропустивший в общей сложности три тура в чемпионате и кубке после игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1).

В число отстраненных от работы ассистентов, судя по всему, вошли: Рашид Абусуев, Андрей Болотенков, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, Андрей Гурбанов, Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Андрей Филипкин.

РПЛ
Василий Казарцев
Евгений Кукуляк
Павел Кукуян
Рафаэль Шафеев
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