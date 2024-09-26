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Сегодня, 17:35

Безбородов назначен на матч «Локомотив» — «Спартак» в 10-м туре РПЛ

Руслан Минаев
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Судья Владислав Безбородов назначен на матч между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

Железнодорожники после 9 туров набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые с 16 очками — на 5-й строчке.

Игру «Краснодар» — «Зенит» рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим. Питерцы набрала 23 очка и лидируют в таблице РПЛ, «Краснодар» — второй с 21 очком, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям.

27 сентября (пятница)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Французов.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов

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