Безбородов: «Игра голкипера «Ахмата»? Блестяще»

Судейство
11 августа, 22:52
Главный арбитр матча 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» Владислав Безбородов иронично прокомментировал игру голкипера грозненского клуба Гиорги Шелии.
— Что скажете об игре голкипера «Ахмата»?
— Блестяще.
— А о затяжке времени?
— Еще лучше.
Сегодняшняя игра стала 300-й для судьи в РПЛ. Он стал первым, кто достиг этого рубежа и создал своеобразный клуб своего имени.
После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.