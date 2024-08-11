Безбородов: «Игра голкипера «Ахмата»? Блестяще»

Главный арбитр матча 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» Владислав Безбородов иронично прокомментировал игру голкипера грозненского клуба Гиорги Шелии.

— Что скажете об игре голкипера «Ахмата»?

— Блестяще.

— А о затяжке времени?

— Еще лучше.

Сегодняшняя игра стала 300-й для судьи в РПЛ. Он стал первым, кто достиг этого рубежа и создал своеобразный клуб своего имени.