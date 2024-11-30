Судья Бобровский назвал акцентированной угрозой слова тренера Гончаренко после матча «Ростов» — «Пари НН»

Судья Ян Бобровский назвал акцентированной угрозой слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ.

«После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Ганчаренко В. М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру», — говорится в протоколе.

При этом удаления или предупреждения Гончаренко в протоколе нет.

После игры тренер предъявил претензии Бобровскому. «Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.