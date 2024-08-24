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Судейство

Сегодня, 22:37

«Ахмат» — «Химки»: Бобровский правильно засчитал гол Заболотного в концовке

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 90+8-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (3:3) судья Ян Бобровский правильно засчитал гол гостей, которые сравняли счет. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Денис Березнов, проведя проверку, подтвердили решение арбитра.

В том эпизоде голу Антона Заболотного предшествовал контакт мяча с рукой или плечом Ильи Садыгова. Но даже если мяч после скидки защитника «Ахмата» Надера Гандри действительно попал футболисту «Химок» в руку, это не нарушение правил. Она находилась в естественном положении — висела вдоль тела.

После этого контакта мяч отскочил к Заболотному и тот переправил его в ворота. Правильный вердикт судьи в такой ситуации: засчитать гол. Это Бобровский и сделал.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Химки
Антон Заболотный
ФК Ахмат
ФК Химки
Илья Садыгов
Ян Бобровский
12
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