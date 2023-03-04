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Судейство

Сегодня, 09:06

Судья ошибся в пользу «Факела» — пострадал «Спартак»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).
Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).
Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).
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Ошибки арбитра Артема Чистякова, судившего в пятницу, 3 марта, первый матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» (1:1), скажутся в следующем туре. Рефери несколько раз неправильно воздержался от вынесения дисциплинарных санкций, в результате чего два воронежца избежали дисквалификации и смогут сыграть 11 марта со «Спартаком».

На 1-й минуте встречи в Воронеже Чистяков не вынес предупреждение нападающему хозяев поля Георгию Гонгадзе — тот в борьбе за мяч попал рукой в лицо Николе Античу.

Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).

На 11-й минуте судья не наказал желтой карточкой воронежского защитника Кирилла Суслова — тот сорвал перспективную атаку гостей, три футболиста которых выбегали на трех соперников.

Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).

Оба ведущих игрока «Факела» перед матчем с «Химками» «висели» на карточках, у них было по три предупреждения. Пропуска важной встречи с красно-белыми они избежали.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
46
21
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