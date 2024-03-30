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30 марта, 21:17

Судья не увидел, что Гоцук «сломал» Фамейе. Как накажут капитана «Пари НН»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент фола Кирилла Гоцука на Джоэле Фамейе.
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На 83-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Балтика» — «Пари НН» судья Евгений Кукуляк не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе.

Не помог арбитру и его ассистент Максим Ковалев. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию.

Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты. После вмешательства Кирилла Левникова и Игоря Панина и просмотра видеозаписи рефери через две минуты после фола исправил свою ошибку, достал красную карточку и удалил нижегородца.

Фамейе при этом не смог продолжить матч и был заменен. Что теперь грозит Гоцуку?

В статье 94 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее:

«…2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.

…4. Если нарушение, указанное в части 2 и в части 3 настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 или 4 матча.

Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 или 3 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».

Джоэль Фамейе
Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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