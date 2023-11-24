Судья Фисенко установит рекорд России в 16-м туре РПЛ

Сегодня департамент судейства РФС объявил судей и инспекторов, назначенных на матчи 16-го тура чемпионата России. В ближайшие выходные будет установлен необычный рекорд.

Уникальный случай: третий тур подряд по два раза выполнит функции ВАР и АВАР Андрей Фисенко. У судьи из Владивостока такие назначения:

14-й тур. «Балтика» — «Зенит» (АВАР), ЦСКА — «Пари НН» (ВАР).

15-й тур. «Локомотив» — «Ахмат» (АВАР), «Спартак» — «Ростов» (ВАР).

16-й тур. «Зенит» — «Сочи» (АВАР), «Урал» — «Краснодар» (ВАР).

Он также по разу работал в качестве ВАР («Рубин» — ЦСКА) и АВАР («Спартак» — «Пари НН») в 12-м туре.