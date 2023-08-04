Источник: судья Иванов забыл включить микрофон в моменте с удалением Гайича в игре «Ахмат» — ЦСКА

Арбитр Владислав Безбородов, который работал на матче «Ахмат» — ЦСКА (2:3) во 2-м туре РПЛ, ошибся с предупреждением защитнику армейцев Милану Гайичу из-за ВАР Сергея Иванова, утверждает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Иванов объяснял Безбородову, что нарушение защитника Гайича требует красной карточки, а не предупреждения. Обращение состоялось до пробития пенальти, но микрофон в это время был не включен. Отмечается, что Иванов забыл это сделать. После нереализованного пенальти Иванов догадался, что Безбородов его не услышал и включил микрофон.

После того как момент уже бы заигран, ВАР все же озвучил главному арбитру информацию об удалении Гайича. Таким образом, он нарушил протокол ВАР и побудил сделать это Безбородова.

После игры ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.