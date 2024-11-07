Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:23

Карасев назначен на матч «Рубин» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ

Руслан Минаев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Судья Сергей Карасев назначен на матч «Рубин» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября.

Игру «Спартак» — «Акрон» рассудит Сергей Иванов, матч «Ахмат» — «Зенит» — Артем Чистяков.

9 ноября (суббота)

«Локомотив» — «Факел»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Станислав Попков; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Зуев.

10 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Акрон»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.

Источник: РФС
РПЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
WSJ сообщила об обсуждении командой Трампа плана по завершению конфликта на Украине
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами
В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Судьи дерби ЦСКА — «Спартак» получили новые назначения. Сухой и Карасев не наказаны
Игнатов — об игровом времени: «Не рассматриваю аренду, намерен остаться и бороться»
Карраскаль, Фернандес и Скопинцев получили травмы в кубковом матче с «Локомотивом»
Мусаев второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Ерохин заявил, что общался с Кузяевым по поводу его возвращения в «Зенит»
Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Просто покажите видео Роше, я пытался разнять драку»
Сегодня
Вчера
Неделя