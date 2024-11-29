Судья Кукуляк прикреплен к «Крыльям Советов». Теперь он назначен на игру в Санкт-Петербурге

Судейство
Сегодня, 13:36
Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 17-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Крылья Советов» доверили Евгению Кукуляку.
Он уже в шестой раз в этом чемпионате будет работать на встрече с участием самарцев. Его прикрепили к этой команде?
Вот на какие матчи он получал назначения:
1-й тур, 20 июля, «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4, резервный
2-й тур, 26 июля, «Крылья Советов» — «Ростов» — 1:3, судья
7-й тур, 1 сентября, «Крылья Советов» — «Динамо» Мх — 0:1, резервный
9-й тур, 23 сентября, «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1, судья
12-й тур, 20 октября, «Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2, резервный
17-й тур, 1 декабря, «Зенит» — «Крылья Советов», судья
Всего в этом чемпионате у Кукуляка четыре игры в поле, три из них — с участием самарской команды. По версии эксперта «СЭ», во встречах «Крылья Советов» — «Ростов» и «Локомотив» — «Динамо» Мх он допустил три серьезные ошибки. Кроме того, еще одна ошибка, во встрече «Ахмат» — «Крылья Советов», зафиксирована экспертами ЭСК.
В чемпионате России-2023/24 Кукуляк пять раз работал на играх «Крыльев Советов» — трижды судьей и дважды в роли ВАР.
На этой неделе рефери из Калуги выполнял обязанности АВАР в ходе кубковой встречи «Ростов» — «Спартак» (2:1), в которой не назначен как минимум один пенальти в пользу красно-белых. Они подали жалобу в ЭСК на качество судейства. Решение по этому обращению пока не объявлено.