Левников правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака». Заменят ли теперь ВАР Любимова?

На 50-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА судья Кирилл Левников правильно не назначил пенальти в пользу красно-белых, а потом через три минуты тоже верно не стал менять свое первоначальное решение.

В том моменте видеоассистентам Артему Любимову и Алексею Амелину показалось, что Иван Обляков с фолом остановил Маркиньоса в штрафной площади армейцев. На самом деле оснований для 11-метрового удара не возникло — полузащитник ЦСКА ничего не нарушил. Произошел физический контакт футболистов, не запрещенный правилами игры.

Любопытно, заменят ли теперь Любимова и Амелина на завтрашних матчах «Химки» — «Акрон» и «Рубин» — «Факел», где они снова должны работать видеоассистентами.