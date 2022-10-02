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Сегодня, 15:56

Судья матча «Оренбург» — «Сочи» не знал о том, что Сычевой сделает предложение своей девушке во время игры

Иван Шитик
Корреспондент

Арбитр матча 11-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи» (1:4) Артем Любимов не был предупрежден о желании футболиста Владимира Сычевого сделать предложение своей девушке. Поэтому решение не удалять игрока он принял непосредственно на поле, утверждает «РБ Спорт».

По всем правилам рефери должен был наказать нападающего «Оренбурга» предупреждением за затяжку времени после гола. Для Сычевого это была бы вторая желтая карточка в матче.

26-летний россиянин реализовал пенальти, после чего побежал к трибуне, где стояла его девушка. Нападающий подарил ей букет цветов и кольцо. Девушка ответила согласием на предложение Сычевого.

После 11 туров РПЛ «Оренбург» набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sud-ya-matcha-orenburg-sochi-ne-znal-o-tom-chto-sy-chevoj-sdelaet-predlozhenie-vo-vremya-igry/
ФК Оренбург
ФК Сочи
Артем Любимов (судья)
Владимир Сычевой
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